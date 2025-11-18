ボディビルダー・タレントの横川尚隆が、MC陣によって“意中のタレント”を公開暴露され、思わず赤面する場面があった。【映像】横川尚隆の“意中のタレント”11月17日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜 #3』（ABEMA）が放送された。ゾンビがうごめく廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、この過酷なサバイバルゲーム。制限時間は60分、ゾンビに捕まったら脱落となり、関係者から入手した誰にも見せたくない“恥ずかしい写真”