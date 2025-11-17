閉店が正式に発表されたマルイシティ横浜＝１０月２８日、横浜市西区丸井グループ（東京都）は１７日、横浜駅東口で運営する商業施設「マルイシティ横浜」（横浜市西区）について、来年２月２８日で営業を終了すると正式に発表した。１２月５日からは閉店セールを開催する。マルイシティ横浜は、１９９６年９月に建て替えられた「スカイビル」の完成と同時に入居。地上２〜８階と地下１〜２階部分（計約１万６５００平方メート