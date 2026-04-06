JRAは6日、電話・インターネット発売を開始してから50周年、「WIN5（5重勝単勝式勝馬投票券）」を発売開始してから15周年という節目に合わせ、これまで原則として日曜・祝日の競馬開催日に限定していた「WIN5（5重勝単勝式勝馬投票券）」を、2026年4月25日より土曜の競馬開催日においても通年で発売することを発表した。WIN5対象レースについては対象レースが決まり次第、順次JRAホームページに掲載される。