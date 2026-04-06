マイナーで調整中のカブス・鈴木誠也外野手が１０日（同１１日）のパイレーツ戦からチームに再合流する。５日（日本時間６日）、カブスの公式ホームページは「鈴木が来週、カブスに復帰する見込みだ」として記事を掲載。球団と鈴木が今後の日程を話し合い、１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）から復帰する前にあと２試合、２Ａノックスビルでプレーすることを決めたとした。同日、地元局マーキー・スポーツ・ネットワークの公式Ｘ