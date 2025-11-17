神戸マラソンの名誉会長を務める斎藤元彦・兵庫県知事は2025年11月16日、神戸市中央区の同市役所をスタート地点とする「神戸マラソン」で約6キロの距離を走った。沿道から知事に対して「斎藤知事がんばって」などと応援の声が掛けられた一方、スタート地点付近の沿道では知事を支持しない人が「斎藤辞めろ」と大声で叫ぶ一幕もあった。警護約10人と携帯2台で常時撮影の「厳戒態勢」斎藤知事は、スタート地点で赤の帽子、ブレザーを