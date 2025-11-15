「オマルの日記」［著］オマル・ハマド僕はガザのオマル・ハマド。青年は、世界にそう呼びかける。彼が綴（つづ）るのは、イスラエル侵攻下のガザに生きる人びとの姿だ。二〇二四年四月から翌年一月までの「Ｘ」への投稿を元にした本書には、彼の経験と感情、思考がリアルタイムで記されている。この間、彼は何度も移動を強いられ、止（や）むことのない爆撃と過酷な天候、飢餓と病気に苛（さいな）まれてきた。爆撃でちぎれ