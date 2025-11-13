11月12日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）が話題を呼んでいる。喉のポリープ手術をしたあとで声を出してはいけない安田大サーカス・クロちゃんと、『R-1グランプリ2018』（フジテレビ系）で優勝した視覚障害を持つ漫談家・濱田祐太郎との不器用ながらも懸命なやり取りに、SNSから喝采が沸いているのだ。「ポリープ手術を受けて発声が禁止されている1週間で、ニセ警官から職務質問を受ける、ロケバスに置いて行かれるな