待望の「RS」ほどよく締まって軽快に2025年10月24日、ホンダの主力コンパクトSUV「ヴェゼル」に、「e：HEV RS」グレード（以下、RS）が追加されました。現行型に待ち望まれていたRSを、自動車ジャーナリストの工藤 貴宏氏が試乗し、レポートします。「ヴェゼル」に追加された「e：HEV RS」の走りは？【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”ヴェゼル アールエス」です！ 画像で見る（30枚以上）ヴェゼルに待望のRSが