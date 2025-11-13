約375万円！ ホンダ「“新”ヴェゼルRS」登場！ 復活の「スポーティグレード」は“立体駐車場サイズ”×「走って楽しい」車に！ 「カローラクロス」ライバルの新モデル 乗った印象は？

待望の「RS」ほどよく締まって軽快に

2025年10月24日、ホンダの主力コンパクトSUV「ヴェゼル」に、「e：HEV RS」グレード（以下、RS）が追加されました。

現行型に待ち望まれていたRSを、自動車ジャーナリストの工藤 貴宏氏が試乗し、レポートします。

「ヴェゼル」に追加された「e：HEV RS」の走りは？

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”ヴェゼル アールエス」です！ 画像で見る（30枚以上）

ヴェゼルに待望のRSが追加されました。さっそく試乗した筆者（工藤 貴宏）がまず驚いたのは、その乗り心地です。

RSグレードの味付けはスポーティテイストなので、他のグレードより乗り心地が悪化していると予想しながら走りだすと、おやおや。まったく激しくないのです。

美点は、路面の凹凸などを超えて衝撃が入って来た時のその収束の良さ。

入力の度合いこそ他のグレードよりやや大きい（といってもいわゆる“カドが丸い状態”で嫌な印象はない）ものの、「ドン！」と入力があっても1発で収束するから車体の揺れが続きません。

この「入力の度合い」と「収束の良さ」のバランスで、乗り心地が良く感じられるのです。バランスって大事ですね。特殊なオイル経路を組み込んで、初期の動きを良くしたダンパーの採用も効いているのかもしれません。

いっぽうで、当日同じ条件で比較した通常モデル（「e：HEV Z」グレード）は、同じ凹凸の上を走った際の入力は、RSよりも確実にマイルドです。

しかし、RSと比べるとそのあと車体の揺れが収束するまで、少し時間が長い印象。といってもあくまで「比べたら」のレベルで、普通は気にならない範囲ですが。

入力の少なさでいえば通常グレードだけど、締まった足回りが好きならばRSのほうが心地よく感じる。そんな感覚です。

それはどちらが絶対的にいいというよりは、好みによる「好き嫌い」となってきますが、筆者は車体のフラット感がより保たれるRSのほうが好感触でした。

締まっているけれど、やりすぎてはいない。RSのサスペンションの味付けはそんな印象なのです。

心地よいスポーティ仕様に仕上がっている

では、そもそもRSってどんなクルマなのか。

ルーツは1974年に初代「シビック」に追加された、少しだけエンジンの出力を上げ、サスペンションを少し固めたスポーティグレードまで遡ります。

ちなみにRSは「レーシング・スポーツ」や「レーシング・スピリット」の略ではなく、「ロード・セーリング」なのだとか。

セーリングとは、そもそも帆を張った船が風を受けて滑らかに航行する様子で、「ロード」を加えることで「道を悠々と走る」イメージといったところでしょう。

ホンダの現行モデルでは「フィット」や「N-ONE」で展開しているほか、もうすぐ発売される最新の「CR-V」などにも用意される、ホンダの定番スポーティグレードなのです。

「タイプR」のように乗り心地まで犠牲にしたバリバリの“体育会系”ではなく、快適性も重視した心地よくスポーティな仕様といえます。

当然ながら、ヴェゼルRSも標準タイプに比べるとハンドリングはスポーティな味付け。具体的にはバネとダンパー、それからパワーステアリングの制御が専用となっています。

標準モデルと比べて感じられた違いは、ハンドルを切りはじめたときのスッと反応する感覚。そこでクルマの向きが変わるタイミングが早いことで、スピードを出さなくても普通に交差点を曲がるだけで爽快さを感じられます。

ドライバーのハンドル操作に対して心地よく反応することで軽快感が増し、クルマとの一体感が強まることでライトウェイトスポーツカーのような感覚を楽しめる。

決してシャープに反応してグイグイ曲がるような味付けではありませんが、運転する歓びはより強調されているといっていいでしょう。

最大のライバル「カローラクロス GR SPORT」と比較すると？

さて、そんなヴェゼルRSはハイブリッド専用モデルで、価格（消費税込）はFF車が374万8800円。4WDモデルは396万8800円です。

少し高いように感じられるかもしれませんが、カーナビやETCなども標準装備としているので、その分を考慮すると他グレードとの価格差は25万円程度です。

ヴェゼルのライバルといえばトヨタ「カローラクロス」もその1台ですが、そのスポーティグレードである「カローラクロス GR SPORT」の価格は389万5000円（ハイブリッドの4WD）。偶然にもヴェゼルRSとほぼ同じ価格ですね。

「カローラクロスGR SPORT」とはほぼ同価格

その2台を比べる人もいるかもしれないので印象の違いをお伝えすると、乗り心地が優しいのはヴェゼルRS。いっぽうでハンドリングに「いかにも」なスポーティ感があってグイグイ曲がるのはカローラクロスGR SPORT。

ただし、カローラクロスはパワートレインも他グレードとはエンジン排気量が異なる専用仕様だから、特別感も強いといえるかもしれません。

どちらがいいとか悪いではなく、あくまで「より自然な存在のRS」と「特別感を際立たせているGR SPORT」という方向性の違いがあって、好みで選べばいいでしょう。

後席足元はヴェゼルのほうが広く、優しい乗り心地も含めてファミリーカーとして考えた場合は、ヴェゼルのほうが家族からは喜ばれるかもしれません。そこはヴェゼルの価値ですね。

ところでこのクルマで忘れてはいけないのが、機械式立体駐車場への対応です。

ヴェゼルRSは「アーバンスポーツ」というコンセプトのもとに、通常仕様に対して全高を45mm（15mmローダウンしているほか、シャークアンテナレスで30mm減）低くして、全高を1545mmとしました。

これはハイルーフ車（ミニバンやSUV）対応ではない、一般的なセダンタイプの乗用車用の機械式立体駐車場に入れることを意味します（一般的に全高1550mmがボーダーライン）。

カローラクロスGR SPORTの全高は1600mmなので、それに対応していないことはお伝えしておきましょう。