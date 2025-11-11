西武は１０日、今井達也投手（２７）の今オフのポスティングシステムによるメジャー移籍を容認したと発表した。球団から高橋光成投手（２８）に続いて２人目。今井は米国内で高く評価されており、契約の総額は２００億円を超えるという予想もある。発表を受け、米メディアも続々と反応。全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者は「関係者によるとヤンキースが有力候補に含まれている。代理人はＳ・ボラス氏になる」などと投稿。正