9日午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、宮城県内では涌谷町で震度4など、広い範囲で震度3以上の揺れを観測しました。けが人など被害の情報は入っていません。【映像】津波注意報が発表された岩手の様子三陸沖の地震により、県内では涌谷町で震度4を観測。登米、栗原、石巻、大崎、岩沼、角田の各市と色麻、加美、美里、亘理、松島、大河原、丸森の各町で震度3を観測しました。岩手県の沿岸では津波が観測され