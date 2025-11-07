ダンロップスポーツマーケティングが、昔懐かしい響きの『ROYAL MAXFLI』の2025年モデルを本日発売した。かつての糸巻きバラタボールが登場したのは1980年代半ば。約40年の時を経て、当時の究極のソフトフィーリングを現代のウレタンカバー技術で再現した、一部の販売店のみで展開されるプレミアムボールだ。【画像】『黒』がこちら。ボール単体のデザインはこんな感じ赤と黒の2色展開でいずれもウレタンカバー3ピースで、スピンコ