（株）ベーリン（TDB企業コード：988178457、資本金1000万円、東京都東村山市栄町3-3-5、代表米林豊氏）は、10月24日に東京地裁立川支部より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は成田慎治弁護士（東京都新宿区新宿1-14-6、AIN法律事務所、電話03-5368-5922）。債権届出期間は11月26日までで、財産状況報告集会期日は2026年3月11日午後2時。当社は、1961年(昭和36年)3月創業で、68年(昭和43年)1月に法人改組したオートバ