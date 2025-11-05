４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円６７銭前後と前日と比べて５５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円４４銭前後と同１円２０銭強のユーロ安・円高だった。 片山さつき財務相が４日の閣議後会見で、為替相場について「高い緊張感をもって見極めていることに変わりはない」と述べたことなどが影響し、ドル円相場は日本時間午後７時