４日午前９時５０分頃、青森県の西目屋村役場の１階ロビーに、クマが侵入した。クマは正面玄関の自動ドアから入り、事務室入り口のドアにぶつかった後、役場外に逃げたという。職員などにけがはなかった。職員が防犯カメラで確認したところ、子グマとみられるという。西目屋村は、防災無線で住民に注意を呼びかけるとともに、周辺をパトロールし、小学校や保育園に警戒を呼びかけている。