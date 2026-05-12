オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１１日、地方球場初勝利へ「直感勝負」を誓った。１２日の楽天戦（弘前）に先発する右腕は広島時代を含め、地方球場の４試合で勝ち負けなし。大阪・舞洲で投手練習に参加し、自然体を強調した。「行ったことがあるなら『ああしよう、こうしよう』があるかもしれない。でも、行ったことがないので、何も分からない」。青森県はプライベートでも訪れたことがない場所。登板前から思案すること