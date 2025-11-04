ドジャースが優勝パレード米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。バスに同乗した妻・真美子さんに撮影されるシーンもあり、仲睦まじい様子を見せた。ドジャースタジアムでの優勝報告会の後には自身のインスタグラムを更新。真美子さんとの2ショットなどを公開した。2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナ