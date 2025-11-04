４日の東京株式市場は売り優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１１７円安の５万２２９４円と反落。 日経平均株価は前週末に１０００円強の上昇をみせたことで短期的には利益確定売り圧力も拭えない。ただ、出遅れた向きの買い注文も活発で下値を支えている。前日の米国株市場で半導体関連などをはじめハイテク株高が続いていることや、外国為替市場で１ドル＝１５４円近辺の推移とドル高・円安水準で