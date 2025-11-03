ワールドシリーズ第7戦米大リーグ・ドジャ―スの山本由伸が1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に6番手で登板。チームが5-4で勝利し、胴上げ投手になった。6回96球を投げ、勝利投手になった第6戦から“中0日”での異例の救援登板。米ファンからは絶賛の嵐が吹き荒れた。山本は4-4と同点の9回1死一、二塁から救援のマウンドへ。延長11回まで2回2/3を投げ、1安打1四球1