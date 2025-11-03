ワールドシリーズ第7戦

米大リーグ・ドジャ―スの山本由伸が1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に6番手で登板。チームが5-4で勝利し、胴上げ投手になった。6回96球を投げ、勝利投手になった第6戦から“中0日”での異例の救援登板。米ファンからは絶賛の嵐が吹き荒れた。

山本は4-4と同点の9回1死一、二塁から救援のマウンドへ。延長11回まで2回2/3を投げ、1安打1四球1奪三振で得点を許さず、チームを勝利に導いた。前日の第6戦では6回96球を投げ、5安打1失点で勝ち投手になっており、中0日での異例の登板だった。

ネット上の米ファンからは山本の契約金12年総額3億2500万ドル（約463億2500万円、当時レート）に脚光を当てるコメントが寄せられた。

「ヤマモトは3億2500万ドルの全てに値する」

「ヤマモトはたった今、3億2500万ドル全額を返済した」

「3億2500万ドルはバーゲンだよ」

「ヤマモトの3億2500万ドルは格安だ」

「ヤマモトにもう一度3億2500万ドルを与えろ」

「MLBで投げたことのない投手に3億25000万ドルを払うのは、まさに良いアイディアだったな」

山本は試合後、NHK BSのインタビューでは「すごかったです。無心で、野球少年に戻った気持ちでした」と話していた。



