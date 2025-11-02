今シーズンから日本代表DF高井幸大がプレーするトッテナムは、1882年創設の名門クラブだ。昨シーズンはUEFAヨーロッパリーグで優勝したものの、プレミアリーグで17位と低迷した。そのため、アンジェ・ポステコグルー監督を解任し、デンマーク人のトーマス・フランクを新指揮官に招聘。52歳のフランク監督は、ブレントフォードで結果を残し、トッテナムに引き抜かれた。トッテナムはフランク新体制下の16試合で7勝4分5敗。リーグで