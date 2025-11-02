現地11月１日に開催されたブンデスリーガの第９節で町野修斗が所属するボルシアMGが、藤田譲瑠チマがプレーするザンクトパウリと敵地で対戦。４−０で今季初勝利を挙げた。この試合で待望のブンデスリーガ今季初ゴールを決めたのが、57分から途中出場した町野だ。 ２−０で迎えた75分、右サイドからの折り返しを右足で捉え、強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。お馴染みの忍者ポーズを披露した25歳の日本代表FW