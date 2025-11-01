１日の日本テレビ「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」では、高市早苗首相の外交を特集した。トランプ大統領との日米を皮切りに、日韓、日中の首脳会談が続いた。読売テレビ報道局特別解説委員の高岡達之氏は「全部、順番が非常によかった。日米がありました。日韓があって、日中があった。韓国政府と中国政府は詳細に高市総理の発言と振る舞いを研究していたのが丸わかりですよね。ノリと韓国コスメなんて典型的なもんで