お腹まわりが気になるけれど、運動や食事制限だけでは思うように成果が出ない。そんな悩みに応えるべく登場したのが、大正製薬の「アライ」だ。日本で初めて“内臓脂肪を減らす”効能を持つ一般用医薬品として承認され、発売から1年が経った。本記事では、実際にアライを服用し続けており薬剤師でもある関口周吉氏にインタビュー。体験を踏まえて、効果や特徴を語ってもらった。 【画像】龍生堂本店の代表取締役社長・関口