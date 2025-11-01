10月28日、アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏と高市早苗首相が、神奈川県横須賀市にある米軍横須賀基地をそろって訪問。関係の良好さを世間に向けてアピールした。【写真】大椿氏が沖縄問題を持ち出した、高市首相とトランプ大統領の“蜜月”写真「高市首相は米原子力空母“ジョージ・ワシントン”の上で行われたトランプ大統領の演説に飛び入り参加。演説中に何度も拳を突き上げたり、飛び跳ねたりと終始ハイテンションでし