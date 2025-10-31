日銀が３１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円３０～３２銭と前営業日比８７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７８円４４～４８銭と同１９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５６４～６６ドルと同０．００５３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS