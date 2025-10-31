コナミグループが大幅高となっている。同社は３０日取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２８．９％増の６４２億６８００万円となり、通期計画の１０６０億円に対する進捗率は６０．６％となった。 売上高は同２２．１％増の２２４８億３９００万円で着地。デジタルエンタテインメント事業の主力コンテンツが引き続き好調だったことなどが寄与した。なお