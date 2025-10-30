どれだけ時が経っても許せないことはありますよね。この記事では、過去に夫が他の女性と浮ついたLINEをしていたことがいまだに許せないといった投稿を紹介します。1年前、夫が職場の女性と下の名前で呼び合うほど親密な仲になり、連絡とるのを辞めさせたという投稿者さん。しかし、その3か月後に再び連絡をとっていたことが発覚し、いまだにそのことが許せずにいるのですが…。 夫のことが許せない… ちょうど1年前くらい