「下の名前で呼んで」浮気LINEバレから1年…夫のことをいまだに許せないのは異常？【ママリ】

夫のことが許せない…

ちょうど1年前くらいに職場に入って3ヶ月くらいの人とお互いに下の前で呼び合って浮ついたLINEのやりとりがバレてやめたと思ったら、旦那がまだ未練があったようで…自分からLINEをして下の名前で呼んでとか、私や子ども達が寝室に行った後に電話で相手を下の名前で呼んでいるのを現行犯で見つけました。



そのことがいまだに許せないので以前のような関係には戻ってません…思い出すと腹が立つので😤

旦那はもう過去のことだし相手は辞めたし…逆の立場だったら気にしないし浮ついたLINEのやりとりだけでなにもなかったんだからと以前言われました。



そしたら昨日はやたらと私に突っかかってきて、子ども達の前でパパとママは冷え切ってるから👀って言ってきて、私が怒るのを分かってるのに言ってくるんです😤

昨日は保育園の夏祭りがあり、旦那は仕事が終わったら行くと自分から話してきたのに、着いてしばらくしたら先に帰るといい出しました。結局は最後の花火まで見て帰ることにしたようで花火を待ってる10分くらいずっとケータイで動画見てるんです😭😭それにも腹が立って💦💦



話にまとまりがないですが、浮ついたLINEバレたのを許せない私っておかしいんですかね🤔

そのくらいの事をいつまで引きずってるんだ👀って思われるんですかね🤔

旦那のLINEが何気なく目に入った時に知った衝撃と1回バレてもうしないと約束した3ヶ月後くらいにリビングで下の名前で呼んでるのを聞いた衝撃がいまでも忘れられないです🥹 出典：

2人きりで会ったわけではなくても、他の女性と下の名前で呼び合う関係というのは、やはりショックですよね。夫の態度から気持ちが通じ合っているように感じてしまえば、妻として忘れることなどできません。



さらに、子どもの前で夫婦の問題を持ち出すのは、子どもに不安を与えてしまう行為です。家庭の中で安心できるはずの存在が揺らぐのはとてもつらいこと。夫が本当に反省しているのか、改めて冷静に見極める必要がありそうです。

夫のことが許せない妻に共感の声…

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

完全に浮気でしょ。

不貞行為があってもなくても、そんなん他の女に心が動いてる時点で、許せなくて当然です。

旦那さんは開き直って自分を正当化させたいんですよね。



このままふざけた態度を続けるならば、私ならどんな手を使ってでも、養育費と慰謝料もらって離婚します。



自宅にカメラを設置後別居を言い渡し、証拠ゲットできるかなーとワクワクしながら子供連れて出ていくかもです。

お金も時間もかかるから、大変ですけどね…旦那さん、どうしちゃったんでしょうね。 出典：

私でも同じ状況に陥ったら、

割り切るなんて無理ですね😣💦



ましてやそういう出来事を

忘れることなんてできず引きずります

ただでさえ、元彼にされた女関係の

苦しみもトラウマ化していて…



下の名前で呼んでもらいたい

自分もそう呼びたい なんて

もう“好き”ですしね。。

なにもなかったんだからって

旦那様の口からよく発せられるなと。 出典：

妻以外の女性に気持ちが向いてしまっている時点で、裏切りだと言われても仕方がないのではないでしょうか。一度間違ったとしても、その後の態度次第で妻の気持ちも落ち着いてくるでしょうが、間を開けずに再び連絡をとっていたことは火に油を注ぐ行為です。



そこまでしていて子どもの前で開き直るのは許せませんね。夫が心から反省して心を入れ替えない限り、投稿者さんの気持ちが晴れるのは難しいでしょう。それほどとんでもないことをしてしまったのだと自覚してほしいですね。

