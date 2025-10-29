２９日の東京株式市場は日経平均株価が急反発、一時１２００円近い上昇をみせる場面があった。終値で初の５万１０００円台に乗せ最高値更新となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１０８８円４７銭高の５万１３０７円６５銭と急反発。プライム市場の売買高概算は２３億５７４５万株、売買代金概算は７兆９２１億円。値上がり銘柄数は２００、対して値下がり銘柄数は１３９４、変わらずは２１銘柄だった。 きょう