「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在で電算システムホールディングスが「売り予想数上昇」３位となっている。 ２８日の東証プライム市場で、電算システムが３日ぶりに反落。フィンテックベンチャーのＪＰＹＣ（東京都千代田区）が２７日から国内初となる円建てステーブルコイン「ＪＰＹＣ」の発行を開始。これを受け、ＪＰＹＣに出資する電算システムに買い