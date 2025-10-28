「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在で電算システムホールディングス<4072.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



２８日の東証プライム市場で、電算システムが３日ぶりに反落。フィンテックベンチャーのＪＰＹＣ（東京都千代田区）が２７日から国内初となる円建てステーブルコイン「ＪＰＹＣ」の発行を開始。これを受け、ＪＰＹＣに出資する電算システムに買いが流入した。両社は９月にステーブルコインＪＰＹＣを活用した決済・送金・精算などの社会実装に向けた共同検討に関して基本合意している。ステーブルコイン関連銘柄として物色されているが、足もとではいったん利益確定売りも出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS