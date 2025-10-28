放電精密加工研究所が急騰、一時１２％を超える上昇で２３００円台まで上値を伸ばし、連日の年初来高値更新となった。トランプ米大統領と高市早苗首相との日米首脳会談では、日本の防衛力強化に向けた動きが改めて確認されることになる。そのなか三菱重工業を筆頭株主とする同社は金属放電加工の専業として技術力の高さに定評があり、特殊工程認証で業界トップクラスの実力を発揮している。ここにきて防衛装備品の商品点数が急増