俳優・永瀬正敏がInstagramにて、King ＆ Princeの高橋海人（高は、はしごだかが正式表記）の写真を公開した。 【写真】永瀬正敏が撮った髙橋海人／美人画の天才・渓斎英泉（善次郎）を演じた髙橋海人 ■「瞬発力と集中力が試される現場でした」（長澤まさみ） ふたりは、長澤まさみが主演を務める映画『おーい、応為』（10月17日公開）で共演。写真家としても活躍する永瀬は「#プロモーション取材中に