俳優・永瀬正敏がInstagramにて、King ＆ Princeの高橋海人（高は、はしごだかが正式表記）の写真を公開した。

【写真】永瀬正敏が撮った髙橋海人／美人画の天才・渓斎英泉（善次郎）を演じた髙橋海人

■「瞬発力と集中力が試される現場でした」（長澤まさみ）

ふたりは、長澤まさみが主演を務める映画『おーい、応為』（10月17日公開）で共演。写真家としても活躍する永瀬は「#プロモーション取材中に撮らせてもらった写真」「#海人くん有難う」というハッシュタグと共に、ナチュラルな表情をした高橋のアップ写真（1枚目）と、佇む後ろ姿を遠くから捉えたバックショット（2枚目）をポストした。

ブルーのペイズリー柄のシャツを着た高橋の髪は短い金髪。ETRO（エトロ）の2026年春夏コレクションショーに出席した際にもつけていたピアスを片耳につけている。

SNSでは「永瀬正敏さんだからこそ撮影できた素敵な表情の海ちゃん」「2枚目の骨格が神」「陰影が美しい」「なんて貴重な…」「不意打ちで撮ってもカッコよ…」「撮られてる海ちゃんも無防備で」「こんな素敵な世界線があったなんて」など、様々な反響が寄せられている。

なお、10月30日にTOHOシネマズ新宿にて、映画『おーい、応為』大ヒット御礼舞台挨拶が決定。永瀬は投稿で「大森立嗣監督、髙橋海人くんと共に登壇させてもらいます 是非！」と伝えている。

■写真：髙橋海人が美人画の天才・渓斎英泉（善次郎）役に！