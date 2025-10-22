経済産業省は２１日、モバイルバッテリーを販売する中国企業の日本法人「アンカー・ジャパン」に対し、行政指導を行った。モバイルバッテリーを巡っては、国内で発火事故が多発している。販売事業者への初の行政指導により、年内をめどに全製品の点検や製造・品質管理体制の報告を求め、監督を強化する。ＢＣＮ総研によると、アンカーの２０２４年度の販売台数シェア（占有率）は３２・３％で国内最大手。同社は２１日、２２年