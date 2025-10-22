巨人が今オフ、国内外３か所のウィンターリーグに計１０選手以上を派遣することが２１日、分かった。オーストラリアには石塚裕惺内野手（１９）ら近未来の１軍定着が期待される４選手。所属予定のアデレード・ジャイアンツは米フィリーズと提携していてメジャー流の指導を受けられる。台湾には将来性豊かな育成４選手、初参戦の沖縄には故障から復活を目指す金の卵も送り込み、レベル別のスリーウェーの武者修行で若手底上げを図