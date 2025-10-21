老齢年金は原則65歳から受給しますが、希望すれば66歳以降75歳まで繰下げることができます。老齢年金を繰下げ受給した場合、繰下げた期間に応じて増額された年金を生涯受け取ることができます。 今回は老齢年金の繰下げ受給について、事例を交えて解説します。 老齢年金の繰下げ受給制度 老齢年金は、65歳の時点で受給を開始することなく、66～75歳（注1）の間で繰下げて受給することができます。繰下げて受給