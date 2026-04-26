「将来、年金がもらえるのか不安」「それなら自分で貯金したほうが安心では？」と感じる人は少なくありません。特に若い世代ほど、年金制度への不信感から支払いを避けたいと考えるケースもあります。 しかし、本当に自分の資産だけで老後を乗り切ることは現実的なのでしょうか。本記事では、年金に頼らず貯金を優先する考え方のリスクや、現実的な対策について分かりやすく解説します。 年金を払わずに貯金