北中米ワールドカップ出場国は、48か国中28か国が決定した。そんななか、開催国メキシコのサイトが現時点での出場国、出場見込みの国、ポット分けを基に、グループ分けのシミュレーションを行なった。韓国メディア『Xports News』が報じている。ポット２が確定している日本はグループIで、ベルギー、トルコ、ガーナと同組となっている。トルコは2002年大会、ベルギーは2018年大会のラウンド16で敗れているいわば因縁の相手だ