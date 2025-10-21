「大きな試練だ」韓国代表がW杯で０−５惨敗のブラジルと再戦？ “仮想グループ分け”に韓メディアは戦々恐々！日本は因縁の２か国と同居と予測
北中米ワールドカップ出場国は、48か国中28か国が決定した。
そんななか、開催国メキシコのサイトが現時点での出場国、出場見込みの国、ポット分けを基に、グループ分けのシミュレーションを行なった。韓国メディア『Xports News』が報じている。
ポット２が確定している日本はグループIで、ベルギー、トルコ、ガーナと同組となっている。トルコは2002年大会、ベルギーは2018年大会のラウンド16で敗れているいわば因縁の相手だ。またガーナは11月の親善試合で対戦が決定している。
ポット２入りが有力な韓国はブラジル、ウクライナ、南アフリカと同居。周知の通り、ブラジルは10月10日の親善試合で０−５と惨敗している相手である。
『Xports News』は「０−５で大敗したブラジルとW杯で再戦か？ 海外メディアがシミュレーション。ブラジル、韓国、ウクライナ、南アフリカは甘い組なのか？」と題した記事で、次のように報じた。
「2022年カタールワールドカップのベスト16で１−４と敗れたブラジルとの再戦となる可能性がある。韓国は最近、ブラジルに対して特に貧弱なパフォーマンスを見せている。ブラジルに対して勝利したのは1999年の１度のみだが、近年は大差で負ける傾向が見られる。韓国は2022年夏に韓国で行われた親善試合で１−５と敗れ、その後のカタールW杯のベスト16でも１−４で敗れ、10日の親善試合では１点も取れずに０−５で敗れた」
同メディアは「ブラジルと対戦することになれば、得失点差の管理で大きな試練を経験するものと見られる。さらに手強いウクライナまでいる。ポット３のウクライナは決して容易な相手ではない。強豪国がひしめく欧州予選を勝ち上がるには、堅実なチームワークとスキルが求められる」と警戒。こう続けている。
「唯一の慰めは、ポット４で南アフリカと対戦する可能性があることだ。アフリカ勢の体力とスピードには注意が必要だが、客観的に見て韓国が十分に勝利を狙う相手として評価される」
記事は「もしこのシミュレーションの結果通りになれば、韓国の戦略は南アフリカを破り、ウクライナと少なくとも引き分け、ブラジルに全力で挑むことになるだろう」と締め括っている。
過去３試合で14失点を喫しているセレソンとの対戦は、やはり避けたいのが本音のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
そんななか、開催国メキシコのサイトが現時点での出場国、出場見込みの国、ポット分けを基に、グループ分けのシミュレーションを行なった。韓国メディア『Xports News』が報じている。
ポット２が確定している日本はグループIで、ベルギー、トルコ、ガーナと同組となっている。トルコは2002年大会、ベルギーは2018年大会のラウンド16で敗れているいわば因縁の相手だ。またガーナは11月の親善試合で対戦が決定している。
『Xports News』は「０−５で大敗したブラジルとW杯で再戦か？ 海外メディアがシミュレーション。ブラジル、韓国、ウクライナ、南アフリカは甘い組なのか？」と題した記事で、次のように報じた。
「2022年カタールワールドカップのベスト16で１−４と敗れたブラジルとの再戦となる可能性がある。韓国は最近、ブラジルに対して特に貧弱なパフォーマンスを見せている。ブラジルに対して勝利したのは1999年の１度のみだが、近年は大差で負ける傾向が見られる。韓国は2022年夏に韓国で行われた親善試合で１−５と敗れ、その後のカタールW杯のベスト16でも１−４で敗れ、10日の親善試合では１点も取れずに０−５で敗れた」
同メディアは「ブラジルと対戦することになれば、得失点差の管理で大きな試練を経験するものと見られる。さらに手強いウクライナまでいる。ポット３のウクライナは決して容易な相手ではない。強豪国がひしめく欧州予選を勝ち上がるには、堅実なチームワークとスキルが求められる」と警戒。こう続けている。
「唯一の慰めは、ポット４で南アフリカと対戦する可能性があることだ。アフリカ勢の体力とスピードには注意が必要だが、客観的に見て韓国が十分に勝利を狙う相手として評価される」
記事は「もしこのシミュレーションの結果通りになれば、韓国の戦略は南アフリカを破り、ウクライナと少なくとも引き分け、ブラジルに全力で挑むことになるだろう」と締め括っている。
過去３試合で14失点を喫しているセレソンとの対戦は、やはり避けたいのが本音のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」