10/20（月）〜26（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。🤝 牡羊座：24日（金）は「重要な共通点から仲良くなる」牡羊座のあなたは、知り合ったばかりの人と急速に仲良くできる1週間です。とくに24日（金）には、人生が混ざり合っていると感じるぐらいに重要な部分で共通点が見つ