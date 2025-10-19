日本維新の会は19日、大阪市で常任役員会を開き、自民党との連立政権の樹立を巡る対応について、吉村代表と藤田共同代表に一任した。19日午後4時から党本部で行われた常任役員会の冒頭、吉村代表は、自民党との政策協議の経緯などを説明した上で、「我々が今後どのような判断をしていくのか、党において非常に重要なことだ。意見をしっかり聞いた上で、判断したいと思う」と述べた。役員会終了後の午後5時から記者団の取材に応じた