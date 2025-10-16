（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は16日、客席での通話やスピーカーでの音楽・動画視聴などの行為を控えるよう乗客に求める「静かな車内」の取り組み開始から約3週間で、これらの行為に対する指導件数が1万7000件を超えたと明らかにした。一方、同取り組みに対し、「子連れに優しくない」と批判する意見が噴出したのを受け、指導の仕方を見直す方針を示した。高鉄は先月22日、改正旅客運送契約を施行。電子機器での通話