格闘家の三浦孝太が10月12日、自身のインスタグラムで豪華な３ショットを披露して話題を集めている。三浦の父は“キングカズ”こと三浦知良、母はモデルの三浦りさ子さんという著名な家族に育ちながら、自身も格闘家として注目を集める。そんなカズの次男が「頑張れブラジル」と題して投稿した写真は、ブラジル代表のスター選手であるFWヴィニシウス・ジュニオール、DFエデル・ミリトンとの貴重な一枚。世界屈指の名門である