「良い写真だ」「すごすぎる」キングカズ次男とブラジル代表スター選手の“超豪華３ショット”に反響！「最高の選手と最高のファイター」
格闘家の三浦孝太が10月12日、自身のインスタグラムで豪華な３ショットを披露して話題を集めている。
三浦の父は“キングカズ”こと三浦知良、母はモデルの三浦りさ子さんという著名な家族に育ちながら、自身も格闘家として注目を集める。
そんなカズの次男が「頑張れブラジル」と題して投稿した写真は、ブラジル代表のスター選手であるFWヴィニシウス・ジュニオール、DFエデル・ミリトンとの貴重な一枚。世界屈指の名門であるレアル・マドリーでプレーするふたりに囲まれた三浦が、満面の笑みを浮かべている。
ブラジル代表は10月14日に日本代表との国際親善試合を控えており来日中。そのタイミングで実現した豪華ショットに、フォロワーからは驚きと称賛の声が相次いでいる。
投稿のコメント欄には「良い写真だ」「すごくハンサム」「すごすぎる」「最高の選手と最高のファイター」「私たちの国を愛してくれてありがとう」などの反応が続々と寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】三浦孝太がヴィニシウス＆ミリトンと豪華共演！
