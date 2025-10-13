10月8日、秋篠宮家の次女・佳子さまが、滋賀県彦根市で行われていた「第79回国民スポーツ大会」の総合閉会式に出席された。佳子さまは、2022年の第77回大会 （旧・国民体育大会）より公務を担っている。【写真】クッキリした形状が話題のワンピース、花柄の華やかなワンピースで際立つ佳子さまを写真で振り返り今大会で男女ともに総合成績1位となったのは、開催地の滋賀県。佳子さまから天皇杯と皇后杯の賜杯がそれぞれの代表