4年前の総裁選初出馬時に高市早苗氏が主張した「サナエノミクス」。この政策で私たちの暮らしは良くなるのだろうか。【映像】総裁選に初出馬！4年前の高市氏（実際の映像）国民民主党など野党の動きも気になる中、高市総裁が総理になった暁に真っ先に取り組むと意気込むのが物価高対策である。その考えを知る上で参考になるのが「サナエノミクス」。高市氏は当時「日本経済強靭化計画、いわゆる『サナエノミクス』の3本の矢は