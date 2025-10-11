10日、単独会見に応じるノーベル賞委員会のフリードネス委員長＝オスロ（共同）【オスロ共同】ノルウェーノーベル賞委員会のフリードネス委員長は10日、オスロで共同通信との単独会見に応じた。独裁色を強めるベネズエラのマドゥロ政権に対峙してきた野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏（58）へのノーベル平和賞授与決定は「独裁に対抗し、民主主義のために闘う全ての勇敢な人々にささげるものだ」と語った。政権が圧力