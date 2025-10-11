10月10日、日本代表はパナソニックスタジアム吹田に南米の雄、パラグアイ代表を迎えた。20分に相手のエースFWアルミロンに先制点を決められた日本は、その６分後に小川航基が同点弾を挙げる。佐野海舟のパスを受けて素早くターンし、豪快に右足を振り抜いたロングショットは、いったんＧＫにブロックされたものの、そのままゴールイン。勢いに乗る日本は前半のうちに２度の決定機を掴むも、これは決め切れなかった。すると64分